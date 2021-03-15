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◇北斗市（１６日）▽北斗市収蔵作品展「鵜川五郎展」～野の花シリーズ～...
◇森町（１２日）▽こころの健康相談、離乳食教室（保健センター／前１０...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（９日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （１０...
◇森町（５日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） ◇...
◇北斗市（５日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市（２日）▽女性のための農地相談会（総合分庁舎／前９時）▽法律...
◇鹿部町（３日）▽健康相談（いこいの湯／後１時半） （４日）▽町民...
◇森町（２６日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） （３...
北海道付近が高気圧に覆われた影響で、１５日の渡島・桧山地方は晴れ間が...
函館市内の公立中学校は１５日、今年度の卒業式を挙行した。４月に戸井学...
渡島総合振興局は１５日、今年度の道地域文化選奨を受賞した函館市民映画...
函館市議会第１回定例会は１５日、本会議を再開、予算特別委員会（金澤浩...
【厚沢部】第１回町議会定例会は１５日、本会議を再開。予算審議特別委員...
【松前】松前町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のため、町民か...
【上ノ国】教育・文化・スポーツの分野で優秀な成績を残した町民を表彰す...
◇北斗市（１６日）▽北斗市収蔵作品展「鵜川五郎展」～野の花シリーズ～...
◇北斗市（１７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...