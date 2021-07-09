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建物清掃に特化した就労移行支援事業所「ＷｉＳｈ（ウイッシュ）」（函館...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は２１日から、...
函館視覚障害者福祉協議会の理事長、島信一朗さん（５１）がこのほど、自...
【知内】開湯８００年。道内最古の温泉として知られる「知内温泉旅館」（...
函館市社会福祉協議会（大槻寅男会長）が開設する同市神山町地区老人花園...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、今年度の「函館市内各種相談機関一覧...
【木古内】町共同募金委員会（大澤富士子会長）はこのほど、初のデザイン...
【森】砂原地区に１６日、新たなシニアクラブ「砂原きずな会」（服部祥子...
ＮＰＯ法人「セラピア」（函館市桔梗町、平田聡理事長）は今年度から、農...
【北斗、七飯、森】中体連の渡島管内大会は８日、１市２町で７競技を行っ...
住民基本台帳に基づく２０２１年６月末時点の函館市の人口は、前月から５...
函館市５回目の新型コロナウイルスワクチンの集団接種と、市が予約を受け...
函館東小学校（大室文子校長、児童７１人）でこのほど、５、６年生を対象...
修学旅行で来函中の宮城県蔵王町の宮中学校（吉田信哉校長）の３年生３１...
函館市は７日、東京五輪の陸上日本代表に内定した男子１１０メートル障害...
今年は４日に投開票が行われた東京都議選、秋には衆院選が控える「選挙イ...
【上ノ国】史跡上之国館跡のうち今年度、発掘作業が進められている洲崎館...
国内外の有名画家が手掛けた作品を展示販売する「夏の絵画展」が８日、テ...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は１７日午後２時か...