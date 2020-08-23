この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
高齢者の生活支援や介護予防の活動に取り組む市民ボランティア「くらしの...
日本終活協会（函館市富岡町２、打田智明理事長）は８月、「身元保証・生...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１１日、ノーマライゼーション推進...
【木古内】町共同募金委員会（大澤富士子会長）はこのほど、今年度の赤い...
就労継続支援Ｂ型事業所を運営するＮＰＯ法人「千蛍社」（函館市美原１、...
【七飯】ＮＰＯ法人ちえのわ（小柄千恵子理事長）は１、２の両日、上藤城...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２１日から、函館アリーナ（湯川町１）...
函館市新川町の就労継続支援Ａ型事業所アリスソリューション函館（中村守...
函館市社会福祉協議会（市社協）と生活協同組合コープさっぽろの懇談会が...
函館市地域包括支援センターゆのかわ（佐々木康寛施設長）は１５日、函館...
函館市内で今年５月から８月１９日までの約３カ月で、熱中症が原因とみら...
函館在住のピアニスト伊藤亜希子さんが２３日、函館市亀田本町の国道５号...
晴天に恵まれた２３日、函館市大町の緑の島では、残り少ない夏を満喫しよ...
函館市亀田交流プラザ（美原１、中林尚子館長）は２３日、同館２階児童コ...
【厚沢部】「第１回あっさぶメークイン・レシピ・コンテスト」（素敵な過...
【木古内】町は、２０２１年４月に開設予定の「木古内町小規模多機能型居...
【木古内】町は、町施設全般の管理・保安業務に従事する、会計年度任用職...
【札幌、小樽】札幌市は２３日、同市内で新たに１０人が新型コロナウイル...
【福島】町教委は１８日、福島歴史図書編集委員会（中塚徹朗委員長）を開...