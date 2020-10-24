この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【七飯】介護経験者らでつくる「七飯町介護者と共に歩む会」（鈴木きみ子...
【木古内】町の小規模多機能型居宅介護施設の愛称が、町本町の須田美枝さ...
函館市は、介護の基礎的な知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」につい...
ニチイ学館青森校函館教室（本町７）は、２０日から開講する介護職員初任...
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、在宅医療を支援するＳＯＭＰＯケ...
リハビリ支援を受けながら自宅での介護を目指す介護老人保健施設（老健）...
新型コロナウイルス感染防止のため高齢者施設の面会制限が長期化する中、...
一般社団法人「北海道介護支援専門員協会道南ブロック」の研修会がこのほ...
ＶＲ（仮想現実）技術を活用した研修プログラムを提供するシルバーウッド...
函館日吉コミュニティエリア（コンテ日吉）などで福祉施設を運営し、１１...
新型コロナウイルス感染拡大でオンライン授業などの需要が高まっているこ...
松前町豊岡の山中で捕獲した後に放したチョウの「アサギマダラ」が２１日...
函館市の観光名所「五稜郭公園」で先月、園内にあるサクラの木でぼやが起...
函館工業高校建築科では今年度、３年生７人が課題研究の一環で二本柳慶一...
函館市は１１月から、第２、第４木曜日の夜間と日曜日（月１回）に市役所...
【森】第１回森町議会１０月会議が２３日に開かれ、１１日の町長選で初当...
道高文連第４３回放送コンテスト道南地区大会（道高文連道南支部主催、Ｎ...
渡島総合振興局は２１日、豚熱（ＣＳＦ）や高病原性鳥インフルエンザ、口...
函館市内に修学旅行生が多く来ている。青森の小学生に「四角形の電信柱は...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」（堂前守人代表）で「秋の収穫とご飯...