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【北斗】６５歳以上の北斗市民の４１・８％に当たる６００６人が１０日ま...
国立病院機構函館病院（川原町１８、加藤元嗣院長）は５日、６５歳以上の...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの軽症者や無症状者を受け入れる宿...
函館市は２９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワク...
【松前】松前町で２４日、６５歳以上の町民を対象にした新型コロナウイル...
【北斗】市内の高齢者福祉施設で、利用者と職員を対象とした新型コロナウ...
函館市は１９日、６５歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスワク...
【江差、厚沢部】江差町は１９日、道立江差高等看護学院体育館を会場とし...
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は４月から「糖尿病・内分泌内科」の専門...
【厚沢部】農に生きる推進協議会（外崎明会長）は８月３日午後１時半から...
函館市は１７日、２１日午前９時から受け付ける６５歳以上の高齢者を対象...
◇森町 （１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０...
◇北斗市 （１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
【厚沢部】第２回町議会定例会は１７日、本会議を続行。道の駅の商業施設...
【松前】町議会第２回定例会は１７日、本会議を続行。町営住宅整備長寿命...
【木古内】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に２氏が登壇した...
ロシア極東大函館校で１４日、ロシアの生活や歴史、文化を学ぶ今年度の「...
地元の食材を使い地元生産者をもてなす料理の仕上げに集中する学生（函館...