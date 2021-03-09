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７～１３日の世界緑内障週間に合わせ、函館眼科医会（江口秀一郎会長）な...
函館市病院局は２６日午後までに、市立函館病院に入院する新型コロナウイ...
新型コロナウイルス対策の切り札とされるワクチンの先行接種が１９日、道...
新型コロナウイルス感染症ワクチンの医療従事者を対象とした先行接種が１...
国立病院機構函館病院（川原町１８、加藤元嗣院長）は１６日から、歯科口...
新型コロナウイルスのワクチンを保管するための超低温冷凍庫（ディープフ...
函館五稜郭病院（中田智明院長）は新型コロナウイルスによる発熱患者の増...
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、昨年、市立函館保健所管内...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）はこのほど、頻脈性不整脈に対するカテー...
渡島保健所は７日、管内に水ぼうそうの注意報を発令した。第５３週（１２...
函館市文化・スポーツ振興財団は７日、市民会館大ホールでスタインウェイ...
■函館市松川町、会社員、野寺正樹さん（６７） 所用で銀行内にいる時...
函館市文化・スポーツ振興財団は６日、市芸術ホールで朗読ワークショップ...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（湯川町３）...
日本航空（ＪＡＬ）函館支店は、函館空港１階ＪＡＬカウンター前に、東日...
函館市教委は８日、市立博物館郷土資料館（旧金森洋品館＝末広町１９）の...
自然災害の発生に備え、ボランティア団体やＮＰＯ法人などの活動を支える...
Ｑ 先日、法務局から登記所備付地図作成作業の案内文書が届きました。私...
【札幌】道の鈴木直道知事は８日、札幌医大病院で同日から始まった医療従...
函館こども劇場（和泉佳代子運営委員長）は、１２日午後６時半から函館市...