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    函館港内でサビキ釣り

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    福原釣具店・道南船釣り情報

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    　▽当別沖のメバル情報（１７日）　プレジャーボートで釣りを楽しむ客から...

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    函館山沖でイカ続々

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    　函館山沖ではイカが好調。さらに良型のブリ上がっている様子。鹿部沖では...

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    下海岸でイワナやヤマメ好調

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    鹿部沖で良型ババガレイ

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    　日本航空（ＪＡＬ）は１９日、機材トラブルのため、奥尻発函館行きの１便...

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    函館山沖でイカ好調続く

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    　函館山沖のイカは好調が続いていて、一人で５０～７０匹が期待できる。函...

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