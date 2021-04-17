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北斗市柳沢３２３のゴルフ場「函館ベイコーストカントリークラブ」が３日...
自動車関連部品の販売から始まり、創業からの５年間でグループ会社を含め...
社会福祉法人「函館緑花会」は昨年１２月、創立５０周年を迎えた。障害者...
新型コロナウイルス禍の函館のため、何かしたいと函館在住のイラストレー...
昨年９月、函館市駒場町６に就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷが...
陸上自衛隊千歳駐屯地で４年間、災害派遣部隊に所属後、函館、スペインの...
新型コロナウイルスの影響を受ける家庭や子どもを応援しようと、２月６、...
２０１３年から科学の楽しさを伝えようと函館市内・近郊で「サイエンス・...
昨年１２月に設立された上ノ国町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」...
コロナ禍でイベント中止が相次ぐ中、湯川寺（函館市湯川町３）はＳＮＳを...
【写真特集】第７３回高体連バドミントン函館支部春季大会団体戦...
バドミントンの第７３回高体連函館支部春季大会が１６日、函館アリーナで...
函館市企業局交通部によると、函館市電の２０２０年度の乗客数は昨年から...
【江差】江差追分会（会長・照井誉之介江差町長）は１６日までに、今年度...
「頼れる仲間プルト君」というビデオをご存じだろうか。１９９３年に動力...
函館市は１６日、高齢者を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種を...
函館市桔梗３の「らぁめん めんきち」（佐藤裕治店主）と同市港町３の「...
函館青柳小・中学校と弥生小、あさひ小の４小中学校の児童生徒と地域の安...
日本航空（ＪＡＬ）は１５日、新型コロナウイルスの影響による需要動向か...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１８日午後１時半から、函館空港国内...