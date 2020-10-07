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函館バスは１日、冬期ダイヤ改正を実施した。函館西高校の生徒の需要増を...
国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベルキャンペーン」に１日、東京都...
函館市企業局交通部は１９９０年代に導入した市電の車体改良を計画的に進...
ＪＲ北海道などは２４日、年末年始に青函トンネル内（約５４キロ）で北海...
日本航空（ＪＡＬ）グループは、新型コロナウイルス拡大の影響で落ち込ん...
政府の国内観光喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で、１０月１日から東...
ＪＲ北海道は１８日、１１月２１、２３日に予定していた北海道新幹線とは...
ＪＡＬ（日本航空）は１６日、新型コロナウイルスによる旅客需要の減少が...
全日空（ＡＮＡ）は１０日、９、１０月の国内線運航計画の変更を発表した...
ＪＲ北海道は９日、２０２０年度第１四半期（４～６月）の線区別収支や利...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録後を見据えて、ガイドを目...
【森】第一生命函館支社森営業オフィスは、森町と七飯町にある飲食店など...
人材確保と定着のための働き方改革について学ぶセミナーが５日、函館商工...
テーオーホールディングス（小笠原康正社長）は５日、賃貸不動産の売却を...
建築工事業の前側建設（函館市豊川町、小板貞一社長）は９月３０日、北海...
水産加工業の三友食品（函館市住吉町、才木大輔社長）は９月３０日、北海...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、自宅で過ごす高齢者の運動不足を解消...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は４日、テーオーデパ...