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税に関する啓発活動を行う「タックスフェア２０２１」（実行委主催）が１...
商工中金函館支店（渡辺強支店長）はこのほど、道内外の支店などとオンラ...
生命保険協会（東京）が行う介護福祉士、保育士養成の給付型奨学金制度の...
道信用保証協会（札幌）は、今年４～９月の信用保証の実績をまとめた。前...
みちのく銀行（青森県）は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産...
第一生命保険函館支社（松永啓支社長）は、食害虫「コスカシバ」による五...
第一生命保険五稜郭営業オフィス（菅原さおりオフィス長）はこのほど、保...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２３日、２０２１年...
道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の第７８回通常総代...
【森】渡島信用金庫（伊藤新吉理事長）は２２日、２０２０年度決算を発表...
【北斗】第１５回少年少女ドッジボール大会（北斗スポーツクラブ主催）が...
函館市スポーツ少年団（白木壮太本部長）は２１日、函館アリーナで加盟少...
【鹿部】バスケットボールの第１３回函館臥牛ライオンズクラブ杯１年生大...
連合北海道渡島地域協議会第３２回・函館地区連合会第２９回定期総会が２...
函館市昭和２の浅水フラワーガーデン（浅水春雄社長）のフローリスト、浅...
函館市陣川町８２の北海道東照宮（大谷仁秀宮司）で２３日、今年の五穀豊...
体験講座やグループワークなどを通じ、さまざまな学びや課題解決に取り組...
国際的奉仕団体の函館ゾンタクラブ（小林八重子会長）は１２月５日午後１...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２６日、同店の移動販売車で青柳...
ＮＰＯ法人日本ＦＰ（ファイナンシャルプランナーズ）協会道南支部（高森...