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２月の道南金融経済概況、全体判断を維持

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    　ＪＲ函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三...

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    [ 経済団体・官庁 ]

    　函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は、昨年１１月の雇用失業情勢を発表...

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