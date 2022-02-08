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中小機構北海道本部（札幌）は２４日午後１時半から、シンポジウム「企業...
内外情勢調査会函館支部の１月懇談会が２７日、ホテル函館ロイヤルで開か...
函館税関はこのほど、２０２１年の函館港外国貿易概況（速報）を発表した...
函館中部高校の生徒会役員３人が２４日、函館地域産業振興財団（久保俊幸...
道信用保証協会（札幌）は昨年４月～１２月の信用保証の実績をまとめた。...
ＪＲ函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三...
函館商工会議所（久保俊幸会頭）では、新幹線沿線地域間の連携強化を進め...
独立行政法人中小企業基盤整備機構（東京）は全国の中小企業を対象に、昨...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は、昨年１１月の雇用失業情勢を発表...
函館青年会議所は８日、函館市民会館で新年式典を開いた。会員や来賓約１...
【厚沢部】町はこのほど、町役場で今年度の新規就農者・後継就農者認定式...
プログラミングスクールを運営する函館市の「ｍａｎａｂｉｔ」（マナビッ...
【七飯】町本町４の渡辺ピアノ教室に通う正津尊（みこと）さん（１２）＝...
函館市は、「函館駅前ビル」が１月末で閉館したことに伴い、同ビル５階に...
日本自動車連盟（ＪＡＦ）函館支部（河村祥史支部長）によると、昨年１年...
○…松前町議会（伊藤幸司議長）は、開かれた議会運営のために町民から要...
日銀函館支店（飛弾則雄支店長）は７日、２月の道南金融経済概況を発表し...
コメ卸売業の函館米穀（函館市万代町、石上嘉孝社長）は、コメの輸出実績...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は、函館朝市内に設置しているミ...