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函館市教委はこのほど、南茅部地区の垣ノ島遺跡と大船遺跡をボランティア...
国土技術研究センターなどが主催し、建設産業に関わる優れた新技術を表彰...
勤労者退職金共済機構建退共道支部（札幌、岩田圭剛支部長）は、建設業で...
山崎建設（函館市湯浜町１０、山崎勉社長）と山崎道路（同、山崎貴史社長...
【七飯】函館開発建設部と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（寒...
【木古内】函館江差自動車道の舗装工事を施工する、伊藤アス・ツバメ共同...
【森】町姫川の製材業「ハルキ」（春木真一社長）はこのほど、「道南杉ハ...
道開発局函館開発建設部はこのほど、同部発注の工事のうち、優良な工事や...
函館労働基準監督署（菊池俊文署長）はこのほど、建設事業無災害表彰の伝...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）はこのほど、福島大神宮（常盤井武典宮...
【七飯】森町在住のパステルアート作家、丹崎真由子さん（４４）の個展「...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）社員の龍川慎さん（４８）が、前年度に...
【北斗】第１４回北斗市市民植樹祭（市主催）が２４日、市村山のきじひき...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２４日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
「庶民の声に耳を傾ける政治を」―。函館市白鳥町の居酒屋「やきとり大勝」...
【厚沢部】函館短大付設調理製菓専門学校の２年生が２０日、厚沢部町内の...
衆院選公示後初の週末を迎えた２３日、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
【名古屋】第６９回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟など主催）...
道は、今年度の道社会貢献賞（更生保護功労者）の受賞者を発表し、道南か...