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○…１９４６年創業の和菓子販売会社「宗家源吉兆庵」（東京）は、山形県...
○…「スープカレーＢｅＬＬ（ベル）」（松浦綾音店長）がこのほど、函館...
○…アサヒ飲料（東京）は、「『ＣＡＬＰＩＳ』Ｌｉｇｈｔ Ｂｌｕｅ（カ...
○…花園温泉内にある「パフェとお食事の店 パーラー花車（はなぐるま）...
○…「エスニック酒場クレメントストリート」（函館市本町...
○…和洋折衷居酒屋「石窯ピッツァと和食と酒そる」（函館...
○…土倉（札幌）はこのほど、新ブランド「土熊（つちくま...
○…「ヘアーサロンイソヤ」（函館市五稜郭町１２の２、五稜郭公園近く）...
○…料理人歴４２年の林和男店主が腕を振るう「はこだて食道楽 彦一」（...
○…整体・パーソナルトレーニングジム「ファイト」（横内...
【写真特集】第７３回高体連バドミントン函館支部春季大会団体戦...
バドミントンの第７３回高体連函館支部春季大会が１６日、函館アリーナで...
函館市企業局交通部によると、函館市電の２０２０年度の乗客数は昨年から...
【江差】江差追分会（会長・照井誉之介江差町長）は１６日までに、今年度...
「頼れる仲間プルト君」というビデオをご存じだろうか。１９９３年に動力...
函館市は１６日、高齢者を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種を...
函館市桔梗３の「らぁめん めんきち」（佐藤裕治店主）と同市港町３の「...
函館青柳小・中学校と弥生小、あさひ小の４小中学校の児童生徒と地域の安...
日本航空（ＪＡＬ）は１５日、新型コロナウイルスの影響による需要動向か...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１８日午後１時半から、函館空港国内...