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水泳の第２３回道南マスターズスイミングフェスティバル（日本スイミング...
水泳の学童記録競技大会（函館水泳協会主催）が８日、函館市民プールで開...
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【帯広】全道中体連の水泳は７月２４～２５日、帯広の森市民プールで行わ...
水泳は１６～１８日、函館市民プールで行った。各支部予選で標準記録を突...
函館市中体連の水泳がこのほど、函館市民プールで開かれた。男女約６０人...
水泳は２３日、函館市民プールで行った。女子５０メートル自由形で吉田琴...
函館短大（猪上徳雄学長）は、函館在住で全盲の水泳選手、山本浩二さんを...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１月１日午後２時半から函館市民プー...
新型コロナウイルスの影響で臨時休館していた函館市民プール（千代台町２...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）は、活動に見合った対価を支...
【札幌】道立総合研究機構（道総研、田中義克理事長）と北海道信用保証協...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２０日午後１時半...
【七飯】函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１２日、元宮崎県...
【七飯】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は１２月４、１１の両日に開く連続...
函館臨床福祉専門学校は２０、２１日の両日、午前１０時から函館蔦屋書店...
人気バイオリン奏者ＮＡＯＴＯさんと、ピアニストの清塚信也さんによる「...