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水泳は１６～１８日、函館市民プールで行った。各支部予選で標準記録を突...
函館市中体連の水泳がこのほど、函館市民プールで開かれた。男女約６０人...
水泳は２３日、函館市民プールで行った。女子５０メートル自由形で吉田琴...
函館短大（猪上徳雄学長）は、函館在住で全盲の水泳選手、山本浩二さんを...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１月１日午後２時半から函館市民プー...
新型コロナウイルスの影響で臨時休館していた函館市民プール（千代台町２...
３日から臨時休館している函館市民プール（千代台町）は、４月９日から営...
函館市民プールは、２９日に始まる、小学生を対象にした初心者コース「少...
水泳の第３４回函館地区ジュニア競技大会（函館北斗ライオンズクラブ、函...
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函館市熱帯植物園（市湯川町３）で「カブトムシ・クワガタ観察会」が開か...
〇…おでかけリハビリ推進協議会（松田悌一会長）は１５日午前１０時半か...
世界遺産の構成資産となった函館南茅部地区の垣ノ島、大船両遺跡を観光資...
函館湯の川温泉街の花びしホテル（西村有人社長）、竹葉新葉亭（大桃誠社...
【北斗】バレーボールの全道中体連は８月１日までに北斗市総合体育館など...
６日から新潟県糸魚川市で始まる全国高校総体（インターハイ）の個人体重...
【福井】全国高校総体陸上の最終日は１日、福井県営陸上競技場で行った。...
【札幌】バスケットボールの全道中体連は７月２８～３０日、札幌市の北ガ...
函館高専の公開講座「プログラミング体験」が７月３１日、同校で開かれ、...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長、会員４２人）のメンバーが市内の...