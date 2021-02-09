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函館アーチェリー協会のインドア１月例会が２４日、上湯川町の平川レンジ...
函館市教委は１８日、スポーツやレクリエーションの振興に尽力した人らを...
アーチェリーの記録会（函館アーチェリー協会主催）が１７日、上湯川町の...
急増する新型コロナウイルス感染の影響を受け、函館アリーナでは１月中に...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館アーチェリー協会の新年的開き射ち初めが４日、上湯川町の平川レンジ...
アーチェリーの月例会（函館アーチェリー協会主催）が２０日、上湯川町の...
アーチェリーの記録会（函館アーチェリー協会主催）が１３日、函館市上湯...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
アーチェリーの月例会（函館アーチェリー協会主催）が１１月２９日、函館...
七飯町花卉（かき）生産出荷組合（粟田修一組合長）は８日、「フラワーバ...
函館市は８日、旧ロシア領事館（船見町）の売却先を選定する最終プレゼン...
１～７日の函館市内の新型コロナ感染者数は３９人と、前週（１月２５～３...
新型コロナウイルス禍で食費を切り詰めながら生活するひとり親世帯を支援...
北方領土の日（２月７日）の特別啓発期間（１月２１日―２月２０日）に合...
札幌の市民団体「シベリア抑留体験を語る会札幌」（建部奈津子会長）は抑...
【七飯】町は８日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を防止...
【奥尻】任期満了に伴う奥尻町長選（１６日告示、２１日投開票）の告示ま...
陸上競技の男子走り幅跳びで２０１９年全国高校総体（インターハイ）３位...