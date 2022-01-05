函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    武道・格闘技

    空手少年少女大会　各部門で熱戦

    [ 武道・格闘技 ]

    　【上ノ国】空手道の第４９回全日本選手権道南地区予選大会兼第４０回少年...

    空手少年少女大会　各部門で熱戦
    武道・格闘技 記事一覧へ

    最新記事

    ８日に「お話聴きますカフェ」

    [ お知らせ ]

    　集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が、...

    ８日に「お話聴きますカフェ」
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    「夢や抱負」１分間スピーチで焼きそば提供　ホテルテトラ、６日限定で企画

    「夢や抱負」１分間スピーチで焼きそば提供　ホテルテトラ、６日限定で企画

    大人の一歩晴れやかに　渡島西部３町で成人式

    大人の一歩晴れやかに　渡島西部３町で成人式

    午後５時以降市電乗り放題　ナイトラムチケット５日から販売

    午後５時以降市電乗り放題　ナイトラムチケット５日から販売

    道農政事務所、２６日にオンラインセミナー

    道農政事務所、２６日にオンラインセミナー

    ８日に「お話聴きますカフェ」

    ８日に「お話聴きますカフェ」

    道南の官公庁、企業、気持ち新たに仕事始め

    道南の官公庁、企業、気持ち新たに仕事始め

    「コロナ対策最優先」社会経済活動の両立も　知事が訓示

    「コロナ対策最優先」社会経済活動の両立も　知事が訓示

    ２０２１年の道警函本管内　事故件数、死傷者数とも前年比増

    ２０２１年の道警函本管内　事故件数、死傷者数とも前年比増

    やれるきクラブ、３市町で１日限定スポーツクラブ　参加者募集

    やれるきクラブ、３市町で１日限定スポーツクラブ　参加者募集

    いかぽっぽ／駒場在宅福祉委が研修会

    いかぽっぽ／駒場在宅福祉委が研修会

    最新動画

    元町の宿　雪月花／１棟貸しスタイルの宿

    はっこう屋／道南産の大豆やこうじで手作り

    ペットサロンホテルＤ＆Ｃ／愛犬と愛猫をトータルケア

    スイーツラボ　ベジフル／やわらかくて軽いシフォンケーキ

    老舗味めぐり／ラーメン館　ぶんぶく茶釜

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    1月 5日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    1月 5日のイベント情報

    2022年1月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト