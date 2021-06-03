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函館軟野連たそがれ野球...
函館軟野連あさ野球...
函新杯朝野球...
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軟式野球の第７６回国民体育大会函館支部大会（函館軟式野球連盟主催）が...
【知内】町は１日、漁業資源を増やすため「豊かな北の漁場を取り戻せ！水...
昨年新設された「プログラミング能力検定」（同検定協会主催）で、函館市...
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渡島総合振興局は２日、新型コロナウイルス患者急増に対応した道南２棟目...
函館水産高校（亀山喜明校長）で１日、今年度の「ひまわりプロジェクト」...
函館市は、例年４月以降に開設している市の公園などの水遊び場について、...
自民党道８区支部長の前田一男前衆院議員が２日、活動報告のため函館新聞...
◇転任あいさつ ＮＴＴ東日本北海道南支店長 立田...
函館市はもとより道南に朗報が届いてから、１週間が過ぎた。それはコロナ...
七飯男爵太鼓創作会（高橋理沙代表）は７月３、４の両日、函館ゆかりの歌...