函館新聞電子版
2019
7
月
17
日
水曜日
ログイン
総合ガイド
Ｑ&Ａ
小
中
大
特大
函館新聞電子版
トップ
ニュース
経済トピックス
医療・健康
スポーツ
くらし
おくやみ
釣り
企画・連載
コラム
フォトサービス
野球
サッカー・フットサル
バスケットボール
卓球
テニス
ハンドボール
バレーボール
ラグビー
バドミントン
球技その他
陸上
水泳
武道・格闘技
アイスホッケー
スキー・スノボー
その他
最新ニュース
ランキング
掲載写真
ビューア
メニュー
小
中
大
特大
ログイン
カテゴリ
トップ
ニュース
社会
政治・行政
教育
事件・事故
観光
一次産業
人事・本社来訪
選挙
ニュース 一覧
経済トピックス
小売・サービス
食品・飲食
金融・保険
機械・製造
観光・運輸
建設・土木
ＩＴ・通信
経済団体・官庁
その他
トップインタビュー
起業人
企業探訪
経済トピックス 一覧
医療・健康・福祉
医療
福祉
健康
介護
セミナー・講演会
健康ガイド
ドクターコラム
歯科診療室から
医療の現場から
介護コラム
談話室
医療・健康・福祉 一覧
スポーツ
野球
サッカー・フットサル
バスケットボール
卓球
テニス
ハンドボール
バレーボール
ラグビー
バドミントン
球技その他
陸上
水泳
武道・格闘技
アイスホッケー
スキー・スノボー
その他
スポーツ 一覧
くらし
お知らせ
イベント・セミナー
文化
いきいき町会
いかぽっぽ
町村ガイド
くらし 一覧
おくやみ
７月１７日（水）
７月１５日（月）
７月１４日（日）
７月１３日（土）
７月１２日（金）
おくやみ 一覧
暮らしアクセス
釣り
企画・連載
ニュース細見
暮らしの園芸
暮らしのパレット
小児科診療日誌
小笠原先生のひとりごと
法務局なんでも相談
週間ファイル
健康なまちづくりのエッセンス
函館大学講座
ワンニャン奮闘記
８０・７いるか通信
ＮＣＶ通信
どうなんｅｙｅ
ざいだんインフォメーション
ダイバーシティーが地域を変える
地域と歩む郵便局・ゆうちょ・かんぽ
特報２０１９・働き方改革
平成と道南
企画・連載 一覧
コラム
臥牛山
談話室
土曜トーク
海峡から
コラム 一覧
HAKORAKU
グルメ
ヒューマン
社長のお昼ご飯
老舗味めぐり
おやつの時間
HAKORAKU 一覧
紙面ビューア
7月17日のイベント
2019年7月のイベント
過去記事検索
地域
函館市
北斗市
七飯町
江差町
松前町
森町
木古内町
奥尻町
鹿部町
八雲町
知内町
福島町
長万部町
今金町
厚沢部町
せたな町
乙部町
上ノ国町
渡島
桧山
札幌市
北海道
青森県
東京都
その他
はこしんフォトサービス
はこしんバックナンバー
函館新聞電子版とは
ご利用ガイド
購読コース・決済について
利用規約
特定商取引
プライバシーポリシー
著作権・肖像権
Q&A(よくある質問)
函館新聞について
会社概要
函館新聞とは
広告掲載・入稿規定
広告掲載基準(PDF)
電子版広告ガイド
採用情報
宅配定期購読申込
休刊日について
記事・写真使用許可申請
後援依頼
お問い合わせ
最新ニュース
[ 観光 ]
ぱしふぃっくびいなす 市民クルーズを初開催
（1時間前）
[ 政治・行政 ]
「今後の動向注視」 貨物新幹線検討で函館市
（1時間前）
[ 政治・行政 ]
若松埠頭の整備促進など要望 函館市が開建へ
（1時間前）
[ 政治・行政 ]
「資産形成の広報に力」財務事務所、峯村新所長が来社
（1時間前）
[ 社会 ]
港湾の功労者を表彰 海の日記念式典海事
（1時間前）
[ 野球 ]
知内サヨナラ負け 高校野球南大会
（1時間前）
[ 野球 ]
函大柏稜６年ぶり勝利 開幕戦の函館対決制す 高校野球南大会
（1時間前）
[ 野球 ]
【写真特集】夏の高校野球南北海道大会・入場行進
（1時間前）
[ 野球 ]
あさ野球結果（１６日）
（1時間前）
[ 野球 ]
はまなす杯野球結果（１４、１６日）
（1時間前）
[ 野球 ]
渡島支庁杯野球結果（１４日）
（1時間前）
[ 選挙 ]
参院選期日前投票 渡島・桧山は低調 １４日現在
（8時間前）
[ おくやみ ]
７月１７日（水）のおくやみ
（8時間前）
[ 選挙 ]
１３人出馬で選挙戦突入 江差町議選告示
（9時間前）
[ 社会 ]
北斗市戦没者慰霊祭 恒久平和誓う
（11時間前）
[ 教育 ]
青森・むつ市長が地方創生語る 道教育大函館校寄附特別講座
（11時間前）
[ 教育 ]
道徳教育考える 野田生中で心の教育フェス
（11時間前）
[ 教育 ]
笑えばみんな幸せ／みんな仲良し
（11時間前）
[ 野球 ]
【南北海道大会イニング速報】知内ー札幌創成
（14時間前）
[ 事件・事故 ]
息子殴った疑いで５４歳の男逮捕
（17時間前）
7月17日の記事一覧へ
プレゼント
映画鑑賞券
特集
夏の高校野球
採用情報
函館新聞社
トップ
カテゴリ
スポーツ
野球
【写真特集】夏の高校野球南北海道大会・入場行進
2019年7月17日
3時00分
函館市
入場行進＝函館地区代表３校
Twitter
Facebook
LINE
Mail
野球
知内サヨナラ負け 高校野球南大会
（1時間前）
知内サヨナラ負け 高校野球南大会
函大柏稜６年ぶり勝利 開幕戦の函館対決制す 高校野球南大会
（1時間前）
函大柏稜６年ぶり勝利 開幕戦の函館対決制す 高校野球南大会
あさ野球結果（１６日）
（1時間前）
あさ野球結果（１６日）
はまなす杯野球結果（１４、１６日）
（1時間前）
はまなす杯野球結果（１４、１６日）
渡島支庁杯野球結果（１４日）
（1時間前）
渡島支庁杯野球結果（１４日）
【南北海道大会イニング速報】知内ー札幌創成
（14時間前）
【南北海道大会イニング速報】知内ー札幌創成
南大会開幕函館支部３校出場 開幕戦は函大柏稜が函工破る
（7/15）
南大会開幕函館支部３校出場 開幕戦は函大柏稜が函工破る
【南北海道大会イニング速報】函工―函大柏稜
（7/15）
【南北海道大会イニング速報】函工―函大柏稜
函館第１代表 上磯有川惜敗 少年野球
（7/15）
函館第１代表 上磯有川惜敗 少年野球
高丘、本通は敗退 少年野球高円宮杯南北海道予選
（7/14）
高丘、本通は敗退 少年野球高円宮杯南北海道予選
道南代表３校、甲子園に挑戦
（7/14）
道南代表３校、甲子園に挑戦
あさ野球結果（１２日）
（7/13）
あさ野球結果（１２日）
学童野球南北海道予選１３日開幕 函館から３チーム出場
（7/13）
学童野球南北海道予選１３日開幕 函館から３チーム出場
五稜郭が初優勝 中体連渡島管内大会・野球
（7/12）
五稜郭が初優勝 中体連渡島管内大会・野球
ナイター野球結果（１０日）
（7/12）
ナイター野球結果（１０日）
あさ野球結果（１１日）
（7/12）
あさ野球結果（１１日）
野球一覧へ
最新記事
[ 観光 ]
ぱしふぃっくびいなす 市民クルーズを初開催
（1時間前）
ぱしふぃっくびいなす 市民クルーズを初開催
[ 政治・行政 ]
「今後の動向注視」 貨物新幹線検討で函館市
（1時間前）
「今後の動向注視」 貨物新幹線検討で函館市
[ 政治・行政 ]
若松埠頭の整備促進など要望 函館市が開建へ
（1時間前）
若松埠頭の整備促進など要望 函館市が開建へ
[ 政治・行政 ]
「資産形成の広報に力」財務事務所、峯村新所長が来社
（1時間前）
「資産形成の広報に力」財務事務所、峯村新所長が来社
[ 社会 ]
港湾の功労者を表彰 海の日記念式典海事
（1時間前）
港湾の功労者を表彰 海の日記念式典海事
[ 臥牛山 ]
臥牛山７月１７日・ハンズオフ運転
（1時間前）
臥牛山７月１７日・ハンズオフ運転
[ 文化 ]
創立７０周年の短歌大会開催 道南歌人協会
（1時間前）
創立７０周年の短歌大会開催 道南歌人協会
[ 食品・飲食 ]
日乃出食品「よせ」金賞 全国豆腐品評会道ブロック
（1時間前）
日乃出食品「よせ」金賞 全国豆腐品評会道ブロック
[ その他 ]
テーオーＨＤ、４期連続の最終赤字
（1時間前）
テーオーＨＤ、４期連続の最終赤字
[ その他 ]
今年度は３件に計３００万交付 創業バックアップ助成金
（1時間前）
今年度は３件に計３００万交付 創業バックアップ助成金
[ 野球 ]
知内サヨナラ負け 高校野球南大会
（1時間前）
知内サヨナラ負け 高校野球南大会
[ 野球 ]
函大柏稜６年ぶり勝利 開幕戦の函館対決制す 高校野球南大会
（1時間前）
函大柏稜６年ぶり勝利 開幕戦の函館対決制す 高校野球南大会
[ お知らせ ]
札幌弁護士会が憲法作文コンクールの作品募集
（1時間前）
札幌弁護士会が憲法作文コンクールの作品募集
[ 野球 ]
あさ野球結果（１６日）
（1時間前）
あさ野球結果（１６日）
[ 野球 ]
はまなす杯野球結果（１４、１６日）
（1時間前）
はまなす杯野球結果（１４、１６日）
[ 野球 ]
渡島支庁杯野球結果（１４日）
（1時間前）
渡島支庁杯野球結果（１４日）
[ イベント・セミナー ]
野外で炭焼き、函館スタイルを提案 蔦屋でマルシェ
（8時間前）
野外で炭焼き、函館スタイルを提案 蔦屋でマルシェ
[ 選挙 ]
参院選期日前投票 渡島・桧山は低調 １４日現在
（8時間前）
参院選期日前投票 渡島・桧山は低調 １４日現在
[ おくやみ ]
７月１７日（水）のおくやみ
（8時間前）
７月１７日（水）のおくやみ
[ 選挙 ]
１３人出馬で選挙戦突入 江差町議選告示
（9時間前）
１３人出馬で選挙戦突入 江差町議選告示
会員ログイン
函館新聞
電子版
お申込み
ご購読申し込み月は無料
電子版 試読申し込み（１週間 無料）
休刊日のお知らせ
函館新聞宅配購読お申込み
お試し（１週間）もございます。
フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け
ニュースカレンダー
アクセスランキング
今日
今週
今月
息子殴った疑いで５４歳の男逮捕
(17時間前)
スターバックス、五稜郭駅前に７月オープン
(4/6)
酒気帯び運転で４５歳の男逮捕
(7/15)
妻殴った容疑で５１歳の男逮捕
(7/9)
【南北海道大会イニング速報】知内ー札幌創成
(14時間前)
【速報】函館港花火大会打ち上げ始まる
(7/14)
スターバックス、五稜郭駅前に７月オープン
(4/6)
道南代表３校、甲子園に挑戦
(7/14)
吉野家神山店、１１日オープン ドライブスルー併設
(7/11)
金色の大輪 観客の心焦がす 函館港花火大会
(7/15)
スターバックス、五稜郭駅前に７月オープン
(4/6)
ホテルＷＢＦ函館、１０月開業へ
(7/3)
「餃子の王将」函館１号店 イオン湯川店に６月下旬オープン
(5/9)
初夏の函館７４３６人疾走 函館マラソン、過去最多の出場
(7/7)
【速報】函館港花火大会打ち上げ始まる
(7/14)
アクセスランキング一覧
道南市町村ニュース
長万部町
今金町
せたな町
八雲町
奥尻町
森町
鹿部町
乙部町
厚沢部町
函館市
七飯町
江差町
北斗市
木古内町
上ノ国町
知内町
松前町
福島町
地域ニュース一覧
紙面ビューア
7月17日の紙面
7月17日の紙面
7月15日の紙面
7月14日の紙面
7月13日の紙面
7月12日の紙面
7月11日の紙面
デジタル紙面は１週間分を見ることができます。
お知らせ
7/ 2
函館新聞電子版会員特典プレゼントを掲載しました。
6/22
函館新聞社の採用情報を掲載しました。
公式 Facebook
公式 Twitter
イベントカレンダー
2019年7月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。
関連サイト
名産市場
HAKORAKU WEB
はこしんバックナンバー
函館港花火大会
写真の日プロジェクト
北海道ニュースリンク
函館メディカルガイド
ハコラク求人情報