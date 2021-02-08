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若い仕事仲間がチューリップを抱えて訪ねてくれた。いつも彼女の家の近く...
■上ノ国町中須田、株式会社ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ社長 森啓介さん（３１）...
介護に関する困りごとなどに応じる電話や、来所による相談内容の多様化が...
★桧山管内の２０年漁獲量は１０％減（３１日） 桧山振興局は２９日、２...
■函館市桔梗、パート従業員、川原幸さん（３１） 東日本大震災の前...
■函館市本通２、アップルムーン絵画教室講師、月村朝子さん（３９） ...
■函館市美原２、笠間昭三さん（７６） あの大震災と大津波の中継映像...
函館市内でも新型コロナウイルスの感染者数が毎日報告されています。最初...
太陽がつくる幾何学模様 五稜郭フジ棚 函館市の国の特別史跡・五稜郭跡に...
■道教育大函館校２年 千葉悠佳さん（２２） 出身は宮城県の中部に位...
社会福祉法人侑愛会は、聴覚障害者との意思疎通を図るための手話通訳・要...
【写真特集】北海道中学生ハンドボール選手権大会...
道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）への支援を考える...
渡島総合振興局は、食材ハンドブック「食彩王国南北海道」を８年ぶりに全...
函館出身でお茶の水女子大基幹研究院自然科学系助教の毛内拡さんによる「...
国会議員に欠員が出た時に、公職選挙法に補充する規定がある。詳細は省略...
海上保安庁は、１０月期入学の海上保安学校（京都府舞鶴市）の学生と、来...
【江差】「日本の夕陽百選」にも選ばれている同町の夕陽を題材に撮影した...
○…ＫＡＤＯＫＡＷＡの漫画誌「月刊ＡＳＵＫＡ」３月号で杉崎ゆきるさん...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）が発表した２月の道南金融経済概況による...