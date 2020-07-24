この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
２０００年８月。金森倉庫の中庭の舞台は、アフリカ太鼓とケニアの歌声、...
かつて北海道の経済の中心であり、日本の第一線で活躍する経営者を輩出し...
新型コロナウイルスの報道が連日続く中で、知人から送られたメッセージが...
世界的な新型コロナウィルスの影響で家で過ごすことも多くなったこの頃、...
スマートフォンでいろいろな情報が即時にとれるようになってから、スクリ...
出入国管理に関わる法律により、２０１９年４月１日から人手不足が深刻な...
１２月１日は、当センター（ＨＩＦ）にとって記念すべき日となった。創設...
今年１月の「こども食堂の輪！全国ツアー」に引き続き、全国こども食堂支...
国連が２０３０年をゴールに提唱した「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）...
青春時代に何度も読んだドイツの文豪ゲーテの小説「若きウェルテルの悩み...
国内旅行の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」開始後初めての４連休がス...
ホームページ制作などを手掛ける「ビイエフネット」（函館市本通２、番場...
【厚沢部】町は２２日、２７日開会予定の第３回厚沢部町議会臨時会に提出...
市立函館博物館で２３日、市内の小学生と保護者を対象にした「わりばしゴ...
函館と新潟は１８５８（安政５）年の日米修好通商条約によって港を開いた...
函館白百合学園中学高校吹奏楽団（団員６１人）は２３日、ライブ配信演奏...
函館市文化・スポーツ振興財団は、２５、２６の両日に市北方民族資料館（...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は２５日午前１０時から、函館市総合福...
○…函館市松風町７の居酒屋「美食房 登楽居（とらい）」...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁代表理事）は２３日、函館近海で漁獲が...