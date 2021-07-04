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北斗市はこのほど、第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（２０２...
道警函館方面本部交通課のまとめによると、昨年、管内（渡島・桧山と後志...
知内町内の幼児教育、保育施設（知内幼稚園・知内保育園・湯ノ里保育所）...
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函館臨床福祉専門学校（函館市美原１）は今年で開校２５年目を迎えた。開...
新型コロナウイルス禍でひきこもり状態にある若年層や中高年の孤立化が懸...
新型コロナウイルス収束の兆しが見えない中、感染拡大後２度目の春の大型...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第５日は３日...
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函中部は１点を追う４回２死二塁に長谷の中前適時打で追いつき、５回は２...
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函館市宇賀浦町の福田海産（福田久美子社長）で３日、新鮮な海産物や野菜...
深川市の名産が集結した「第７回道の駅ライスランドふかがわ物産まつり」...
「スーパー魚長」（函館市西桔梗町）はＫＤＤＩ（東京）が提供するスマー...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は３日、七夕イベント「親子で図書館へ...
ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...
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