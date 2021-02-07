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道南スルメイカ漁は、今季も記録的な不漁のまま今月末で漁を終える見通し...
大学入試センター試験に代わり、今年度からスタートする大学入学共通テス...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社と上ノ国町観光協会は来年度に向けて、新...
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、道などが５人以上の飲食の自粛を...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は、今年から本格的に修学旅行...
国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」などの効果もあり、観光や個...
新型コロナウイルスの流行による影響を受け、はこだてフィルムコミッショ...
２０００年１１月２０日に児童虐待防止法が施行されたのを記念して１１月...
ハンドボールの北海道中学生選手権大会と道産子大会（北海道ハンドボール...
新型コロナウイルス感染拡大の影響は、道南各地で開かれる予定だったイベ...
冬の街路をキャンドルの灯りで彩る「シーニックｄｅナイト２０２１」（実...
【鹿部】リゾートホテルを展開する大和リゾート（東京）は、「ロイヤルホ...
新型コロナウイルスの国内での感染者は、毎日の数字だけをみると徐々に減...
■上ノ国町中須田、株式会社ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ社長 森啓介さん（３１）...
道立函館美術館の特別展「海と山との対話」が６日、開幕した。同館のコレ...
函館工業高校建築科の卒業作品展がの函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア...
【木古内】釜谷簡易郵便局（釜谷９５）向かいの国道２２８号沿いで６日、...
函館演劇鑑賞会は６日、第４５回総会を市民会館大会議室で開いた。昨年は...