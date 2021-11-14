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道がまとめた２０２０年（１～１２月）の新規就農者実態調査によると、道...
七飯町産高級リンゴ「ななみつき」の今季初競りが１２日朝、函館市青果物...
【江差】町の新しい特産品開発に取り組む江差特産品推進会（大門和幸会長...
【厚沢部】まちおこし企業の素敵な過疎づくり株式会社が９月末まで募集し...
道が公表した野生鳥獣（海獣類を除く）による全道の農林水産業２０２０年...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、６日午後１時から函館...
【木古内】無農薬水耕栽培に取り組むサンライト（北斗市、小林裕司社長）...
農業の夢実現へ第一歩――。函館在住の英語講師、岡本みなみさん（３２）...
函館豆腐油揚組合（工藤英洋理事長、加盟６社）が取り組む地元豆腐店活性...
ＪＡ函館市亀田女性部（山田美代子部長、部員５５人）は２日、ＪＡ加工施...
函館在住の女性書道家１０人による「函館女流書作家十人展」（函館新聞社...
１０月に苫小牧市で開かれた高校野球ＯＢによる「マスターズ甲子園」を懸...
１４日に福島市で行われる第３６回東日本女子駅伝に、長谷川采花（ＣＲＳ...
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渡島管内でのスケトウダラ刺し網漁は、漁が解禁した１０月の漁獲量が前年...
函館大妻高校（池田延己校長）家政科の第９回学習報告会が１３日、市芸術...
函館短大食物栄養学科は今年度、農水省が実施する「国際果実野菜年２０２...
１年あっという間だね―。毎年の常套句だが、年々時間の経過が早く感じる...
★道新幹線渡島トンネル工事現場を見学（７日） 渡島・桧山管内の小学生...
○…函館映画鑑賞協会は１９日に第２５２回例会を市中央図書館視聴覚ホー...