この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【厚沢部】農業研修生を受け入れている町富栄の庄山農園（庄山謙一代表）...
【北斗】道総研道南農試（北斗市本町）の大型温室で２２日、水稲品種の開...
【福島】町が福島漁港内に建設した「蝦夷アワビ」養殖施設で１９日、町民...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【厚沢部】町松園のバレイショ集出荷貯蔵施設で２０日、今年度のメークイ...
函館市南茅部地区で２０日、上品で澄んだだしが取れる天然マコンブの今季...
【北斗】農業青年クラブ「北斗市４Ｈクラブ」（春山和隆会長、会員１４人...
函館近海で漁獲が増えているブリの消費拡大を目指す「トトタベローネｉｎ...
【江差】町は、町内の農水産物の消費拡大を目的とした「産直マルシェ軽ト...
【厚沢部】新規就農者の営農サポートなどを実施している町農業担い手育成...
知内は小刻みに得点を重ねた。２回、川村の中越え三塁打と大野のスクイズ...
ラ・サールは２回に三塚の右越え三塁打で好機を作り、津川の中前適時打で...
第４日は２５日、オーシャンスタジアムでＣブロックの準決勝２試合を行っ...
テニスの第２６回西堀杯（函館テニス協会主催）が１９日、千代台公園テニ...
陸上の道南記録会第１戦（道南陸上競技協会主催）が１８～１９日、千代台...
土産物企画・卸売の不二屋本店（函館市西桔梗町、名取明彦社長）は２３日...
道内では２月末から感染が拡大した新型コロナウイルス。教育現場では学年...
「すばらしい技術が集まって奉行所が完成したと聞いて感動した。ぜひまた...
〇…国道５号、国道２２８号など道南の主要道路に設置されている電光式道...
函館在住の小説家、西川司さん（６１）の６年ぶり新作で長編警察小説「消...