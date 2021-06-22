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立憲民主党の鉢呂吉雄参院議員（道選挙区）が２１日、国政報告のため函館...
【福島】町議会定例会６月会議が２１日開会し、一般質問に４氏が登壇した...
道に出されている新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が２０日に解除さ...
新型コロナウイルスの緊急事態宣言の期限が２０日までとなり、２１日以降...
【札幌】鈴木直道知事は１８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
【北斗】第２回市議会定例会は１８日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
【乙部】町は「事業所など予防対応およびアフターコロナ対策補助金」とし...
【松前】松前町議会（伊藤幸司議長）は、１６日に開かれた第２回定例会で...
【乙部】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に３氏が登壇した。...
函館市は１７日、２０２０年度のふるさと納税による寄付金の活用事業を公...
【厚沢部】町の渋田正己町長は、新型コロナウイルスの影響で疲弊する町内...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
祖父が築いた看板を背負い 受け継ぐ思いを新たな味に １９４５年、戦後...
【鹿部】町と町社会福祉協議会（松本善一会長）は２１日、駒ケ岳噴火など...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１６日午後１時半から市総合福祉...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２７日午後１時半から、第...
〇…函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）...
【七飯】町教委や町内の教育関係機関は２１日、７月７日の七夕に各家庭や...
函館市教委は１８日付で、市内小中学校などの修学旅行や宿泊研修について...