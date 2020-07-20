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２２日から国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」が始...
函館市と医療、経済機関などで構成する「新型コロナウイルス感染症対策地...
函館国際観光コンベンション協会の渡邉兼一会長は１７日、冬の一大イベン...
函館市は１７日、今年の市民貢献賞の受賞者を発表した。地方自治功労に前...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の２０...
２２日から始まる国の観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」キャンペーン...
毎年８月の原爆忌に合わせ、広島または長崎に中学生を平和大使として派遣...
函館市は１７日、コンビニエンスストアのローソン京橋駅前店（東京都中央...
【札幌】鈴木直道知事は１７日の定例記者会見で、新型コロナウイルスの感...
【江差】第３回町議会臨時会が１７日、開かれた。国の第２次補正予算成立...
２２日から国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」が始...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は２０日、函館競馬場（駒場町）、Ｊ－ＰＬＡＣ...
【知内】第５回町議会臨時会が２０日開かれた。感染症対策消耗品・備品等...
◇北斗市 （２１日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律...
◇北斗市（２１日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇厚沢部町パークゴルフ協会７月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
【乙部】町公民館の土器作成教室「ドキッ土器っ縄文体験事業・乙部の土を...
【札幌】札幌市は２０日、市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染し...
【知内】道内最古の温泉として知られる「知内温泉旅館」（湯ノ里２８４）...