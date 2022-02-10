市立函館保健所は９日、函館市内で１７０人の新型コロナウイルスの感染を確認し、すでに感染していた年代性別非公表の１人が死亡したと発表した。市内の感染者は延べ４８７３人となった。

また、道は函館以外の渡島管内で６６人、桧山管内で４人が感染したと発表し、道南全体では２４０人となった。

同保健所によると、函館市内の感染者のうち１人は道外在住。１０歳未満２５人、１０代３６人、２０代２０人、３０代１９人、４０代２５人、５０代１５人、６０代１６人、７０代９人、８０代４人、９０歳以上１人。このうち１３０人に既往患者との接触歴があった。

無症状２３人、軽症１４６人、重症１人。８人が入院している以外は入院など調整中。