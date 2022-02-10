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【江差】町は「冬期間における子ども等の居場所づくり事業」として、町運...
函館市の１日当たりの新型コロナウイルスの新規感染者が９日発表分で２２...
【札幌】道立江差高等看護学院（江差町）の学生らが教員からパワーハラス...
【北斗】９日午後６時ごろ、北斗市矢不来の道南いさりび鉄道茂辺地―上磯...
道は７日、渡島管内で７２人、桧山管内で６人の新型コロナウイルス感染確...
函館市教委は９日、市立の小・中・高校計９校で児童・生徒の新型コロナウ...
函館少年刑務所は９日、３０代男性職員１人と２０代男性受刑者２人が新型...
【札幌、旭川、小樽】道などは９日、道内で新たに３６０６人が新型コロナ...
市立函館保健所は９日、函館市内で過去最多となる２２８人の新型コロナウ...
函館市教委は８日、市立の小・中学校計１１校で児童・生徒の新型コロナウ...
○…「鉄板焼 大門亭」がこのほど、函館市松風町２の８大...
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【厚沢部】厚沢部中学校（玉置英樹校長）の１年生１８人が７日、町鶉町の...
【七飯】商業施設「男爵ラウンジ」と道の駅「なないろ・ななえ」（町峠下...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１日午前１０時から市民スケート場（...
函館ラ・サール高校（ロドリゴ・テレビニョ校長）は９日、２０２２年度入...
森町赤井川でアトリエ「陶希」を主宰する濱田啓塑さん（７３）の「うつわ...
函館市内の映像制作会社「ビデオ・ザ・キッド」（藤田道子社長）はこのほ...
【木古内】釜谷簡易郵便局（釜谷９５）向かいの国道２２８号沿いで９日、...
札幌圏への記録的な大雪で、鉄道を活用した交通や物流に運休、遅延が生じ...