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市立函館保健所は２４日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
道は、今年度の道社会貢献賞（更生保護功労者）の受賞者を発表し、道南か...
函館市老人クラブ連合会西部・中部方面地区協議会主催の今年度「健康福祉...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（菅原さおりオフィス長）は１１...
色とりどりの草花で多くの人を楽しませてきたＪＲ函館駅前の花壇で、花の...
函館市女性会議（佐々木香会長）は３１日午前１０時から、「はこだて防災...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【北斗】八郎沼公園（市向野）の紅葉をライトアップする「北斗紅葉（もみ...
「全国地域安全運動」（１１～２０日）に合わせて、函館西防犯協会（新谷...
【七飯】森町在住のパステルアート作家、丹崎真由子さん（４４）の個展「...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）社員の龍川慎さん（４８）が、前年度に...
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「庶民の声に耳を傾ける政治を」―。函館市白鳥町の居酒屋「やきとり大勝」...
【厚沢部】函館短大付設調理製菓専門学校の２年生が２０日、厚沢部町内の...
衆院選公示後初の週末を迎えた２３日、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
【名古屋】第６９回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟など主催）...
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