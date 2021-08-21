この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館朝市ミニ水族館（...
函館市内で活動する美術グループＫＡＮＮＡ（カンナ、笠間昭三代表）は、...
函館市教委は２０日、市立中学校の５０代教員が４月３０日、せたな町で道...
道警函館方面本部は、管内のヒグマの出没状況を一目で確認できる地図を、...
【江差】江差署員が交通安全の願いを込め丹精に育てたヒマワリが、大輪の...
【乙部】町地域おこし協力隊の明石啓章さん（３８）が、町栄浜の旧保育所...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
気象庁によると、２０日午前８時半ごろ、青森県東方沖を震源とする地震が...
函館市が若手創業者に出店機会を提供するイベント「ハジマル・マルシェ」...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】石崎小児科...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
函館地域産業振興財団は創業希望者や企業経営者などを対象に２６日と、９...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
函館軟野連あさ野球...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、９月５日...