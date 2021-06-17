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市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
函館市小学校生活指導研究協議会（会長・井田隆幸函館上湯川小校長）は、...
新型コロナウイルス感染症が収束しないことを受け、函館西部地区バル街実...
気象庁は１７日午後１時から、線状降水帯（積乱雲が５０～３００キロの線...
渡島保健所は１６日、同所管内の幼稚園でノロウイルスが原因とみられる集...
函館市は１６日、市水産物地方卸売市場に勤務する市場内事業者の従業員２...
【札幌、旭川、小樽】道などは１６日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
２１日から始まる新型コロナウイルスワクチンの職域接種について、函館市...
函館市青函連絡船記念館摩周丸（村瀬克史館長）で１５日、消防訓練が行わ...
【厚沢部】第２回町議会定例会は１７日、本会議を続行。道の駅の商業施設...
【松前】町議会第２回定例会は１７日、本会議を続行。町営住宅整備長寿命...
【木古内】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に２氏が登壇した...
ロシア極東大函館校で１４日、ロシアの生活や歴史、文化を学ぶ今年度の「...
地元の食材を使い地元生産者をもてなす料理の仕上げに集中する学生（函館...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１７日、本会議で付託...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
南茅部高校（藤井浩之校長）でこのほど、１年生を対象にした思春期講話が...