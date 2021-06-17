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新型コロナウイルス感染症が収束しないことを受け、函館西部地区バル街実...
気象庁は１７日午後１時から、線状降水帯（積乱雲が５０～３００キロの線...
渡島保健所は１６日、同所管内の幼稚園でノロウイルスが原因とみられる集...
函館市は１６日、市水産物地方卸売市場に勤務する市場内事業者の従業員２...
【札幌、旭川、小樽】道などは１６日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
２１日から始まる新型コロナウイルスワクチンの職域接種について、函館市...
函館市青函連絡船記念館摩周丸（村瀬克史館長）で１５日、消防訓練が行わ...
【乙部】乙部町内で今月６日に発生した土砂崩れにより同町鳥山―館浦間の...
市立函館保健所は１５日、函館市内の介護老人福祉施設で、新型コロナウイ...
函館市小学校生活指導研究協議会（会長・井田隆幸函館上湯川小校長）は、...
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【小樽、赤井川】高体連道大会のサッカーは１６日、小樽市と後志管内赤井...
【室蘭】陸上は１６日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で第２日を行った...
【写真特集】高体連サッカー全道大会２日目・函大谷（１６日）...
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フルート奏者、池田桂子さんによる函館で初のソロコンサート「風の語らい...
女子プロレス団体「スターダム」の函館大会が、２７日午後３時から函館ア...
函館市企業局交通部によると、函館市電の５月の乗客数は前年同月比６０％...
【写真特集】高体連陸上全道大会２日目（１６日） ...