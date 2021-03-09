【速報】函館市内でコロナ１人感染
同保健所によると、新規感染者は年代・性別非公表で、道外患者との接触者。無症状で、市内医療機関などへの入所を調整している。
８日の市衛生試験所でのＰＣＲ検査で陽性が判明した。海外渡航歴や流行地への旅行歴はなく、濃厚接触者は現在調査中。
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