市立函館保健所は９日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内での感染者数は累計５２７人となった。

同保健所によると、新規感染者は年代・性別非公表で、道外患者との接触者。無症状で、市内医療機関などへの入所を調整している。

８日の市衛生試験所でのＰＣＲ検査で陽性が判明した。海外渡航歴や流行地への旅行歴はなく、濃厚接触者は現在調査中。