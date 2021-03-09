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【知内】町内での交通死亡事故ゼロ日数が７日に連続３０００日を達成した...
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ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、国特別史...
子育て中の母親向けイベントなどを企画する「ハピネットママ」（三木洋子...
７日の北海道付近は高気圧の張り出しの中となり、渡島・桧山地方ではおお...
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函館市文化・スポーツ振興財団は６日、市芸術ホールで朗読ワークショップ...
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日本航空（ＪＡＬ）函館支店は、函館空港１階ＪＡＬカウンター前に、東日...
函館市教委は８日、市立博物館郷土資料館（旧金森洋品館＝末広町１９）の...
自然災害の発生に備え、ボランティア団体やＮＰＯ法人などの活動を支える...
Ｑ 先日、法務局から登記所備付地図作成作業の案内文書が届きました。私...
【札幌】道の鈴木直道知事は８日、札幌医大病院で同日から始まった医療従...
函館こども劇場（和泉佳代子運営委員長）は、１２日午後６時半から函館市...