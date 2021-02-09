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１～７日の函館市内の新型コロナ感染者数は３９人と、前週（１月２５～３...
新型コロナウイルス禍で食費を切り詰めながら生活するひとり親世帯を支援...
北方領土の日（２月７日）の特別啓発期間（１月２１日―２月２０日）に合...
札幌の市民団体「シベリア抑留体験を語る会札幌」（建部奈津子会長）は抑...
函館市病院局は８日、市立函館病院で給食委託業者の従業員５人と入院患者...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、丘珠空港の降雪の影響で、函館―丘珠間の１往...
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プロ目線で豆を厳選 産地別の香味が堪能できる 大手コーヒーメーカーを...
【江差】桧山振興局はこのほど、管内の食の魅力を伝えようとインターネッ...
七飯町花卉（かき）生産出荷組合（粟田修一組合長）は８日、「フラワーバ...