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１～７日の函館市内の新型コロナ感染者数は３９人と、前週（１月２５～３...
新型コロナウイルス禍で食費を切り詰めながら生活するひとり親世帯を支援...
北方領土の日（２月７日）の特別啓発期間（１月２１日―２月２０日）に合...
函館市病院局は８日、市立函館病院で給食委託業者の従業員５人と入院患者...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、丘珠空港の降雪の影響で、函館―丘珠間の１往...
津軽海峡フェリーは８日、海上荒天の影響で函館―大間間の１往復２便を欠...
【森】交通事故抑止活動に尽力したとして、森自動車学校（鹿原悠平代表）...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は８日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は８日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）への支援を考える...
七飯町花卉（かき）生産出荷組合（粟田修一組合長）は８日、「フラワーバ...
函館市は８日、旧ロシア領事館（船見町）の売却先を選定する最終プレゼン...
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札幌の市民団体「シベリア抑留体験を語る会札幌」（建部奈津子会長）は抑...
【七飯】町は８日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を防止...
【奥尻】任期満了に伴う奥尻町長選（１６日告示、２１日投開票）の告示ま...
陸上競技の男子走り幅跳びで２０１９年全国高校総体（インターハイ）３位...