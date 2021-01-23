市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市日乃出町の救護施設「明和園」で発生したクラスター（感染者集団）関連は２人の陽性者を確認し、累計で４０人。感染経路不明は４人だった。

同保健所によると、２０代男性２人、３０代男性２人、６０代男性２人、７０代男性１人、年代非公表の女性１人、性別非公表の２０代１人。市内宿泊療養施設への入所を調整中。

いずれも２２日までに実施した市衛生試験所、市内医療機関でＰＣＲ検査で陽性を確認。無症状の１人以外は軽症で会話可能。市内の累計感染者は３６５人となった。