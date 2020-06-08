函館市住宅都市施設公社は、気温上昇により五稜郭公園内でジョギングやウ...
【知内】構口（かまえぐち）建設（町重内、構口等社長）は４日、新型コロ...
函館市駒場町のカトリック湯川教会（リッタースハウス・フィリップ神父）...
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言は解除されたが、３密（...
万代町商興会（北村千尋会長）は７日、町内にかかる国道５号沿道の花壇に...
函館市住宅都市施設公社は、老齢化が進んだ五稜郭公園のサクラの木に施肥...
【江差】江差署（田中敏夫署長）はこのほど、江差町愛宕町の「かあちゃん...
【厚沢部】東日本大震災をきっかけに、２０１１年から福島県の子どもたち...
道と札幌市は７日、新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した...
【七飯】大沼公園内の遊歩道脇の湖面で６日、マガモのひな９羽が母鳥に寄...
函館市住宅都市施設公社は、気温上昇により五稜郭公園内でジョギングやウ...
◇北斗市（１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（１１日）▽１歳８カ月児健診（保健センター／後０時１５分） ...
【知内】構口（かまえぐち）建設（町重内、構口等社長）は４日、新型コロ...
【札幌】道と札幌市は８日、新型コロナウイルスに感染した男性１人が死亡...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸代表、会員６人）は５月３０日、町五...
老舗を守る大将の技ともてなしが魅せる 飛び切りの寿司に感動 駅前通り...
炭酸飲料「コアップガラナ」を製造・卸売している「株式会社小原」は地元...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」に隣接する商業施設「男爵ラウンジ」...
函館市駒場町のカトリック湯川教会（リッタースハウス・フィリップ神父）...