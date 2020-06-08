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【速報】道内で１人死亡、札幌で４人感染

　【札幌】道と札幌市は８日、新型コロナウイルスに感染した男性１人が死亡、札幌市内で新たに４人が感染したと明らかにした。道発表分は感染者が確認されなかった。道内の感染者は延べ１１２５例となった。
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      【速報】道内で４人感染確認

      [ 社会 ]

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