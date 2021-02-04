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立春の３日の道南は、昼間も気温が上がらず、函館の最高気温は氷点下７・...
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函館市の町会の在り方や活性化策を検討する会議が３日、函館市役所で開か...
道教育大函館校は３日、今年度の地域滞在型インターンシップを体験した学...
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