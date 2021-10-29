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３１日に迫る衆院選の投開票日に向け、函館市内の飲食店などは、投票率の...
３１日投開票の衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、投票率の行方が雌雄...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 農業への所得補償制度の復活をはじめ共済な...
３１日に投開票を迎える衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、青森県大間...
衆院選道８区（渡島、桧山管内）に立候補した立憲民主党前職の逢坂誠二氏...
――総選挙の争点は。 ９年間続いた安倍菅政治。岸田新政権も基本的に...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 保育充実や授業料無償化など子育て支援策の...
自民党の西村康稔前経済再生担当相が２６日、衆院選道８区に立候補した同...
日本維新の会の鈴木宗男参院議員（新党大地代表）が２６日、函館入りし、...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 医療・福祉の地域間、官民間の違いを調整し...
行政書士澤田淳一事務所は１１月３日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
第２期函館市活性化総合戦略の進捗（しんちょく）状況を評価検証する、市...
函館大谷短大で１８日、函館市内の保育士がパネリストとして参加したオン...
３１日に迫る衆院選の投開票日に向け、函館市内の飲食店などは、投票率の...
◇明治安田生命杯ペア大会（２３日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ...
【鹿部】町は２５日、北海道電力、北海道電力ネットワークと「大規模災害...
今年３月に全線開通した函館新外環状道路空港道路（函館インターチェンジ...
函館市元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小屋」（北見伸子オーナー）は...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...