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自民党道連選対本部長の高橋はるみ参院議員と鈴木直道道知事が２１日、衆...
衆院選道８区に立候補した立憲民主党前職の逢坂誠二氏（６２）が２１日、...
――前回の当選後、重点的に取り組んだことは。 大間原発（青森県大間...
第４９回衆院選（３１日投開票）の期日前投票が２０日、函館市内８カ所な...
衆院選が１９日に公示され、道８区でも与野党一騎打ちの舌戦がスタートし...
厚沢部町鶉、飲食店主、藤岡俊吾さん（４７） 政治に望むのは、公正の...
１９日公示された衆院選で、道８区は与野党の一騎打ちとなった。逢坂誠二...
衆院選比例代表道ブロックに立候補した共産党元職の畠山和也氏（５０）が...
衆院選比例道ブロックに立候補した社民党新人の豊巻絹子氏（６６）が１９...
第４９回衆院選は１９日、公示され、道８区（渡島、桧山管内）には届け出...
ＳＰＣグローバル（東京）などが主催する日本最大級のヘアコンテスト「Ｓ...
【北斗】全国地域安全運動最終日の２０日、函館中央署と函館中央地区防犯...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３日午...
○…函館市文化・スポーツ振興財団は２８日午後６時半から、落語家の春風...
【乙部】今年度限りで閉校する栄浜小学校（安田善紀校長）の全校児童９人...
後志管内の北星学園余市高校の卒業生が、同校での体験談などを紹介する「...
日本画教室「一花（いちげ）の会」（安積（あさか）徹主宰）函館教室の水...
【北斗】２３日に名古屋国際会議場で開かれる全日本吹奏楽コンクール（全...
新型コロナウイルスの影響で北海道に発令された３度の緊急事態宣言。新規...
【七飯】函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、会員２６０社）はこのほど...