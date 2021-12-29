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函館市は２７日から、高校生のみを養育する世帯を対象にした「子育て世帯...
道交通安全推進委員会は飲酒運転の根絶に向け、道内の専門学校や短大、大...
■函館市 ◆消防出初め式（函館アリーナ）＝５日午前１１時 ◆成人...
◆丸井今井函館店（本町３２） ○３１日＝午前１０時～午後４時（食品...
◆函館中央郵便局（０５７０・０３５・９５５） ◇郵便窓口▽３１日～...
日本リハビリテーション医学会主催の市民公開講座「コロナに負けない身体...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、来年１月２３～３０...
道南の冬を代表する味覚の一つ「ゴッコ（ホテイウオ）」の魅力を楽しむ「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、２５日...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）は２５日午後５時半から、北斗市総合...
▼貨物列車とトラック衝突（１月） 森町蛯谷町のＪＲ函館線亀吉道路...
【札幌】北海道もち米団地農協連絡協議会（会長・東野秀樹ＪＡ道北なよろ...
石狩市在住の小学生ドラマー、ＹＯＹＯＫＡさん（１２）が出演する「ＹＯ...
函館中央署は２７日、瞬整骨院（函館市柏木町、工藤瞬院長）と連携し、高...
渡島管内の自治体を担当していた１７年前、鹿部町が子どもたちに土曜日を...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、国が承認した新型コロナ...
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函館市企業局交通部は、カラオケ機器を搭載した貸切電車「アミューズメン...
【北斗】年末年始の帰省ラッシュが本格化している。新型コロナウイルスの...
【江別、恵庭】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケッ...