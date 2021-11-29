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体験講座やグループワークなどを通じ、さまざまな学びや課題解決に取り組...
国際的奉仕団体の函館ゾンタクラブ（小林八重子会長）は１２月５日午後１...
函館市は、１２月２２～２４日に実施する、女性の再就業支援事業「実践講...
【七飯】町は１２月１５日～来年３月３１日までの間、一般事務を担当する...
渡島総合振興局は、１２月３日午後６時半からオンラインイベント「ほっか...
【札幌】道などは１２月４日、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録...
桧山振興局は、桧山町村会と連携し「ひやまに泊まろうキャンペーン」を展...
【七飯】町と町北海道新幹線建設促進期成会は、来年１月３０日に開催する...
函館リコーダー協会（井田恵子会長）は２８日午後３時から、函館市亀田交...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２７日午前１０時から函館市総合福...
■痛みをケアして生活の質の向上を目指す 函館市や札幌市の医療機...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が２９日開かれ、...
【森】第１回町議会１１月会議が２９日、開かれた。新型コロナウイルスの...
【北斗】茂辺地小中学校（星野みさお校長、児童生徒２６人）で２７日、「...
【森】ＪＡＬスカイ札幌函館支店はこのほど、森町役場で入庁３年目までの...
【厚沢部】江差署は２０日、函館方面本部交通課と同本部管内の日本海側沿...
ヒップホップ、ブレイクダンス、Ｋ－ＰＯＰなどのレッスンを行うスタジオ...
◇北斗市（１２月２日）▽人権悩みごと相談、行政相談（総合分庁舎、七重...
◇北斗市（３０日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
【札幌、旭川】道などは２９日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認し...