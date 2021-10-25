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青年海外協力隊道南ＯＢ会（前田浩史会長）は１１月２１日、函館市地域交...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２３日午前１０時から函館市総合福...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３日午...
後志管内の北星学園余市高校の卒業生が、同校での体験談などを紹介する「...
【北斗】北海道新幹線建設促進道南地方期成会（会長・池田達雄北斗市長）...
函館市文化・スポーツ振興財団は、函館アリーナで２５日から開く「いきい...
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１階店舗スペースの活用が進む函館市大町の市営住宅・大町改良団地付近の...
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江差町は３０日午前１１時から、サツドラ函館日の出店（函館市日乃出町１...
道信用保証協会（札幌）は、今年４～９月の信用保証の実績をまとめた。前...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
渡島保健所は２５日、管内の７０代女性１人が腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ...
【札幌】札幌市は２５日、同市内で１人が新型コロナウイルスに感染したと...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【北斗】函館中央署はこのほど、電子マネーカードを購入させる手口の詐欺...
触覚の不思議 触覚は最も早く発生する感覚です。妊娠８、９週には、すで...