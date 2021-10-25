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脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２３日午前１０時から函館市総合福...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３日午...
後志管内の北星学園余市高校の卒業生が、同校での体験談などを紹介する「...
【北斗】北海道新幹線建設促進道南地方期成会（会長・池田達雄北斗市長）...
函館市文化・スポーツ振興財団は、函館アリーナで２５日から開く「いきい...
函館市の農業体験施設「亀尾ふれあいの里」（米原町１２６）は２４日午前...
１階店舗スペースの活用が進む函館市大町の市営住宅・大町改良団地付近の...
函館の講釈師、荒到夢形さんが出演する「第４６回郷土資料館講談会」が２...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ、函館元町１４）は、２３日午前１０時か...
１０日に十勝管内新得町で開かれた第３９回北海道中学校駅伝競走大会（北...
函館バレーボール協会はこのほど、今年の高校優秀選手男女計２８人を表彰...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は１９日、フー...
新型コロナウイルスの感染拡大を背景に三密を避けながら楽しめるアウトド...
函館消費者協会が運営する函館消費者大学（佐藤秀臣学長）の卒業式が２２...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 日本国憲法といえども擦り減ることのない不...
函館司法書士会（海老憲一会長）は、２０２２年に迎える司法書士制度誕生...
北海道国際交流センター（函館市元町１４、ＨＩＦ）が毎週金曜に開設する...
函館合唱連盟（島聖子理事長、加盟１７団体）は１１月７日午後２時から、...
○…函館市シルバー人材センター主催の「高年齢者パネル展」が、２９日ま...