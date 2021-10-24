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函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３日午...
後志管内の北星学園余市高校の卒業生が、同校での体験談などを紹介する「...
【北斗】北海道新幹線建設促進道南地方期成会（会長・池田達雄北斗市長）...
函館市文化・スポーツ振興財団は、函館アリーナで２５日から開く「いきい...
函館市の農業体験施設「亀尾ふれあいの里」（米原町１２６）は２４日午前...
１階店舗スペースの活用が進む函館市大町の市営住宅・大町改良団地付近の...
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北海道国際交流センター（ＨＩＦ、函館元町１４）は、２３日午前１０時か...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２３日午前９時半...
青年海外協力隊道南ＯＢ会（前田浩史会長）は１１月２１日、函館市地域交...
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【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）社員の龍川慎さん（４８）が、前年度に...
【北斗】第１４回北斗市市民植樹祭（市主催）が２４日、市村山のきじひき...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２４日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
「庶民の声に耳を傾ける政治を」―。函館市白鳥町の居酒屋「やきとり大勝」...
【厚沢部】函館短大付設調理製菓専門学校の２年生が２０日、厚沢部町内の...