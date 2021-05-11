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道はものづくり、ＩＴ、食、観光関連企業などへの正社員就職を目指す、今...
サン・リフレ函館（函館市大森町２）は６月９日から、同施設２階工芸実習...
北海道看護協会道南南支部看護の日実行委員会（北村和宏実行委員長）は１...
ＮＰＯ法人函館レクリエーション協会（野澤信子会長）は１６日から１２月...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、１２日から「地...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は、６月１日から市総合...
函館市元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小屋」は８日から、「ミールニ...
ヨガの普及に取り組む「音ヨガはこだて実行委員会」は、１６日午後１時半...
【七飯】地球環境を考え行動する記念日「アースデイ（地球の日）」（４月...
母子会めりーは５日午前１０時から、ＪＲ五稜郭駅近くのハコニワ（函館市...
戊辰戦争最後の戦いとなった箱館戦争（１８６８～６９年）の戦没者をしの...
函館護国神社（大橋幸生宮司）の例大祭が１１日、函館市青柳町の同神社で...
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函館大学ベイエリア・サテライト（市末広町）では市民ランナーの活動を応...
【北斗】市教育委員会はこのほど、１５日に市総合文化センターかなで～る...
札幌管区気象台がまとめた道内の４月の天候状況によると、中旬は全道的に...