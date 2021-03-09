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道と函館市は１７日午後３時から、ロシア極東大函館校（元町１４）講堂で...
【北斗】市観光協会は１３、２０の両日に市公民館（本郷２）で開講する「...
日本乳がんピンクリボン運動（Ｊ・ＰＯＳＨ、本部・大阪）は乳幼児を育て...
【札幌】道立消費生活センター（札幌）と札幌弁護士会は１３日、特別相談...
渡島総合振興局は、９日午後１時半から「渡島の教育旅行セミナー～教育旅...
道は、環境政策に道民の意見を反映するため、環境保全推進委員を募集して...
【江差】日本野鳥の会道南桧山は、７日に開く「江差町 鴎島～厚沢部川河...
世界中で使用されているゲームエンジン「Ｕｎｉｔｙ（ユニティ）」の使用...
函館市文化・スポーツ振興財団は７日、市民会館大ホールでスタインウェイ...
■函館市松川町、会社員、野寺正樹さん（６７） 所用で銀行内にいる時...
函館市文化・スポーツ振興財団は６日、市芸術ホールで朗読ワークショップ...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（湯川町３）...
日本航空（ＪＡＬ）函館支店は、函館空港１階ＪＡＬカウンター前に、東日...
函館市教委は８日、市立博物館郷土資料館（旧金森洋品館＝末広町１９）の...
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Ｑ 先日、法務局から登記所備付地図作成作業の案内文書が届きました。私...
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