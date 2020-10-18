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道立函館美術館は２４日午後１時半から、ハコビ・マジカル・ワークショッ...
箱館奉行所（丸山千明館長）は、１７日午後１時半と同２時から、同館の大...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は、１７日午前１０時から千代台...
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アメリカ大統領選挙は１１月３日の投票日まで２週間とちょっと。２大政党...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館市弁天町のベンチ...
総合建設コンサルタント業のノース技研（函館市昭和３、布村重樹社長）は...